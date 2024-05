I capolavori svenduti Il Battesimo di Piero e la Trinità di Alberti tornata dopo due secoli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 5 maggio 2024) Brilli Il 1859 fu un anno pieno di speranze per l’Italia in procinto di realizzare la propria unificazione politica e, allo stesso tempo, quanto mai disastroso per Sansepolcro che venne spogliato di opere d’arte di eccezionale valore, compreso ildi Cristo didella Francesca. Merita ricordare l’evento tramite la testimonianza di uno dei suoi principali protagonisti, l’esperto d’arte inglese John Charles Robinson, il quale l’avrebbe ricostruito anniin un articolo per il "Times": "Nel 1859 fui incaricato dal Governo di Sua Maestà di svolgere ricerche per l’acquisto di opere d’arte in Italia. Il paese era sconvolto dai moti insurrezionali e dalle guerre d’indipendenza e la generale instabilità consentiva di procedere con agio e sollecitudine inconsueti. A Borgo San Sepolcro, cittadina ai piedi dell’Appennino ...