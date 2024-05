LIVE – Mantova-Cesena - Supercoppa Serie C 2023 2024 DIRETTA

(Di domenica 5 maggio 2024) Latestuale di, match dello stadio Danilo Martelli valevole per il primo incrocio delladi. La formazione lombarda è reduce da una storica promozione inB e ora vuole provare a portare a casa anche questo trionfo per chiudere in maniera perfetta questa stagione. La formazione romagnola, dal suo canto, dopo il campionato impeccabile che le ha permesso di tornare inB, ha intenzione di proseguire la striscia positiva battendo anche una squadra dillo. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 5 maggio alle ore 17:30. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà diversi approfondimenti sul match. SportFace.

Mantova-Cesena sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale , orario e diretta streaming del match valido per la Supercoppa di Serie C 2024 . Andrà in scena al ‘Martelli’ il primo round di questa competizione che mette di fronte le tre squadre vincitrici dei gironi A, B e C. Si parte ... Continua a leggere>>

Supercoppa serie C, dove vedere mantova-cesena: RAI, Sky o DAZN Diretta TV, streaming e formazioni - Supercoppa serie C, dove vedere mantova-cesena Domenica 5 maggio, ore 17:30. Diretta TV, streaming e formazioni. 1° gara, riposa Juve Stabia. Continua a leggere>>

Mantova – Cesena: diretta live e risultato in tempo reale - La partita mantova-cesena di Domenica 5 maggio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 1° gara di Supercoppa di serie C ... Continua a leggere>>

Parte la Supercoppa serie C: Mantova – Cesena: ecco le probabili formazioni e dove vederla - Supercoppa serie C: Mantova – Cesena: ecco le probabili formazioni e dove vederla In serie C la stagione regolare si è conclusa, ma non tutti i verdetti sono stati emessi, è tempo adesso di playoff, p ... Continua a leggere>>