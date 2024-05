Inter - la stella è spenta Nerazzurri ormai scarichi Il Sassuolo ha più fame

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) di Mattia Todisco Non è più la stessa, dopo l’ubriacatura della festa scudetto. A Reggio Emilia, contro una cui servono punti per la sopravvivenza, iperdono proprio come all’andata. Il gol decisivo, l’unico della gara, lo segna Laurienté, il migliore in campo, rientrato dopo un turno di squalifica e rivitalizzato dal cambio tattico di Ballardini, che passa al 3-5-2 e riceve dai suoi una prova di grande orgoglio, a fronte di una squadra che le energie sembra averle spese di recente per le celebrazioni tricolori. Le partite sempre in gol si fermano a 42 e ora la quota 100 punti non può più essere superata. La sorpresa, alla lettura delle formazioni, non è soltanto il modulo ma anche Lipani, centrocampista classe 2005, a dare sostanza in mediana. Gli ospiti hanno davanti dei possibili record come motivazioni, ...