Sottrae atti di un processo Ex consigliere comunale condannato a otto mesi

(Di domenica 5 maggio 2024) Aveva sottratto in tribunaledel fascicolo di unche lo vede coinvolto per rispondere dell’accusa di lesioni aggravate. Era accaduto a palazzo di giustizia il 15 dicembre 2021. Un exdella Spezia, Lorenzo Da Pozzo di 49 anni, ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato, che in caso di condanna consente di usufruire dello sconto di un terzo della pena. Nei giorni scorsi, il giudice Mario De Bellis lo ha, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, in base all’articolo 490 del codice penale che punisce chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio. Nello specifico, Lorenzo Da Pozzo aveva sottratto ...

