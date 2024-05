TARTUFO-MANIA A SAN MINIATO NASCE IL MUSEO

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Un sovrano democratico e lungimirante, il Tuber Magnatum Pico (nome scientifico delbianco) che nel tempo ha saputo creare intorno a sé una corte di nobili amici, attorniandosi di profumi, di sapori e di colori eccellenti. Come quelli delle colline sanminiatesi in provincia di Pisa, dove ilha da qualche giorno un suo, grazie alla Fondazione SanPromozione e ai fondi della Regione Toscana, e una fitta rete di itinerari da percorrere. Il percorso parte da San, ’capitale’ toscana delbianco, oggi anche tappa obbligata dei pellegrini lungo la Via Francigena. Poi da qui a Palaia grazioso borgo medievale, con la pieve romanica di San Martino. Lungo la strada panoramica tra oliveti e vigneti meritano una sosta i due paesi disabitati di Villa ...