Verstappen in pole position al Gran Premio di Miami - Leclerc e Sainz alle sue spalle

Il Gran Premio della Cina includerà il primo dei sei round sprint di questa stagione, offrendo punti ai piloti nella gara di 100 km del sabato. Gli stessi piloti hanno però sollevato enormi perplessità in merito all’utilizzo di questo format nel circuito di Shangai, in quanto non si corre in Cina ... Continua a leggere>>

F1: Gp di Miami, verstappen in pole, secondo Leclerc - Non sfugge a Max verstappen la pole position per il gran Premio di Miami: un minuto, 27 secondi e 241 per l'olandese che - come per la Sprint - avrà al suo fianco in prima fila Charles Leclerc con la ... Continua a leggere>>

verstappen vince la sprint di Miami davanti a Leclerc e Perez - MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Max verstappen inarrestabile. Il tre volte campione del mondo, dopo la pole position ottenuta venerdì, conquista la vittoria nella sprint race del gran Premio di […] ... Continua a leggere>>

Leclerc e Sainz pronti a sfidare verstappen nel gran Premio di Miami - Charles Leclerc, pilota della Ferrari, non è riuscito a conquistare la pole position nel gran Premio di Miami, ma è ottimista per la gara. 'Eravamo molto al limite, siamo stati molto vicini a Max fino ... Continua a leggere>>