Sciopero lunedì 6 maggio 2024 | orari dei mezzi - motivazioni e modalità città per città

(Di domenica 5 maggio 2024) Quello di domani 6sarà un "" nero per i pendolari di tutta Italia. Metro, bus e tram a rischio a Milano, Roma e Napoli, oltre che in diverseitaliane, per la protesta indetta dai sindacati CUB Trasporti, Cobas Lavoro Privato, ADL Cobas, SGB, AL COBAS, USB Lavoro Privato.

... che ora si presenta con un nuovo aspetto, è stato riaperto nel pomeriggio di venerdì 3 maggio. ... i giardini del centro città, il Parco della Libertà oggi Rifugio Urbano, i parchi Marino Di Resta, ... Continua a leggere>>

... il nuovo spettacolo di Robert Wilson , in scena fino a domenica 12 maggio. Per una impressionante ... Sono cresciuto in una piccola città del Texas. Non c'erano teatri, non avevo idea che avrei mai ... Continua a leggere>>