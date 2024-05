Via agli assistenti pedonali Scontano la pena in strada

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 5 maggio 2024) Domani, in occasione della Giornata Europea della Sicurezzale, alla Scuola del Corpo di Polizia Locale di Milano in via G.B. Boeri 7, si terrà il primo corso di formazione per l’istituzione dell’Assistente Pedonale. Il progetto si chiama “Ruote ferme, pedoni salvi”, ed è ideato dalla AFVS - Associazione Familiari e Vittime dellaEts - con il Comune. A vestire i panni disono imputati, indagati o condannati ai lavori di pubblica utilità ai fini della Messa alla Prova o qualesostitutiva, anche ai sensi dell’articolo 20 bis c.p. introdotto dalla Riforma Cartabia sulle pene sostitutive delle pene detentive brevi, per reati prevalentemente inerenti alla circolazionele. Nelle prossime settimane, dopo la formazione degli agenti di Polizia ...