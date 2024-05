Il comico del momento Canini - la risata è genuina | Racconto la gente vera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 5 maggio 2024) di Federico Berti PRATO Prato 8 e 9 maggio ore 21, teatro Garibaldi, arriva il ciclone Jonathancon il suo spettacolo “Vado a vivere con me“, scritto con Walter Santillo che ne ha curato anche la regia. A meno di trent’anni, ildi Pontedera, è l’astro nascente della comicità, amatissimo e seguitissimo in particolare dal popolo web. Ma la sua dimensione naturale è il palcoscenico, con i suoi “one man show“. Ieri sera per lui pienone a Montecatini, poi sarà il 10 maggio al Teatro Puccini di Firenze, il 20 al Giglio di Lucca e il 30 luglio alla Versiliana., può anticiparci qualcosa dello spettacolo? "l’esperienza che ho fatto qualche anno fa, quando ho deciso di andare a vivere da solo, attraverso diversi aneddoti tragicomici realmente accaduti come la prima ...