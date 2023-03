Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano. Il figlio Luigi lo visita in ospedale (Di mercoledì 29 marzo 2023) Silvio Berlusconi è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dalla sera di lunedì 27 marzo. Secondo quanto viene riferito, si tratterebbe di “controlli di routine”, non dissimili a quelli già effettuati altre volte in passato. Il figlio minore, Luigi, è arrivato intorno alle 13.40 all’ospedale San Raffaele di Milano. Alle 15.15, ha poi lasciato struttura, dove l’ex premier si trova da lunedì, senza rilasciare dichiarazioni alla stampa. L’ultimo ricovero di Berlusconi al San Raffaele risale al gennaio del 2022, a cavallo dell’elezione del presidente della Repubblica. Era finito in ospedale per un’infezione alle vie urinarie. Un ricovero per «controlli di routine». ... Leggi su tpi (Di mercoledì 29 marzo 2023) Silvioall’Sandidalla sera di lunedì 27 marzo. Secondo quanto viene riferito, si tratterebbe di “controlli di routine”, non dissimili a quelli già effettuati altre volte in passato. Ilminore,, è arrivato intorno alle 13.40 all’Sandi. Alle 15.15, ha poi lasciato struttura, dove l’ex premier si trova da lunedì, senza rilasciare dichiarazioni alla stampa. L’ultimo ricovero dial Sanrisale al gennaio del 2022, a cavallo dell’elezione del presidente della Repubblica. Era finito inper un’infezione alle vie urinarie. Un ricovero per «controlli di routine». ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Silvio Berlusconi è ricoverato da ieri sera al San Raffaele di Milano. Secondo quanto si è appreso, il leader di Fo… - EnrichettaNegri : RT @kiara86769608: Il 31 marzo è previsto l'esame dell'imputato Silvio Berlusconi difeso, dai legali Roberto Eustachio Sisto e Federico Cec… - pirata_21 : #Berlusconi ricoverato al San Raffaele per controlli, il fratello Paolo gli fa visita in ospedale. Nel caso serva u… - Alessan19746 : RT @kiara86769608: Il 31 marzo è previsto l'esame dell'imputato Silvio Berlusconi difeso, dai legali Roberto Eustachio Sisto e Federico Cec… - banaedr : Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano, come sta il Cav? Il figlio Luigi lo visita in ospedale… -