Saman: respinta istanza di rilascio su cauzione del padre (Di martedì 28 marzo 2023) Il magistrato di Islamabad ha respinto l'istanza di rilascio su cauzione di Shabbar Abbas, il padre di Saman arrestato in Pakistan a novembre e per cui l'Italia ha chiesto l'estradizione. Procura e ...

