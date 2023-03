Lefebvre Sarrut porta l' intelligenza artificiale generativa alle ricerche di informazioni legali in Europa | cosa che mai era stata fatta in questo settore

Lefebvre Sarrut porta l'intelligenza artificiale generativa alle ricerche ... Benzinga Italia

PARIS, 28 mars 2023 /PRNewswire/ -- Lefebvre Sarrut, leader européen de la connaissance juridique, fiscale et réglementaire, a intégré l'intelligence artificielle générative à ses solutions de ...Per superare questo ostacolo, Lefebvre Sarrut ha perfezionato le capacità di ricerca del proprio algoritmo per concentrarsi esclusivamente su contenuti legali aggiornati provenienti da fonti ...