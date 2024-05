Passa 872 volte sulla Tangenziale di Napoli senza mai pagare il pedaggio - condannata a 6 mesi di carcere

Napoli, in Tangenziale senza pagare per 872 volte: condannata a sei mesi - Napoli, in tangenziale senza pagare per 872 volte: condannata a sei mesi - Ha eluso per ben 872 volte il pedaggio sulla tangenziale di Napoli, transitando sulle piste Telepass o Viacard al seguito di vetture che erano in possesso dei relativi strumenti ...

