28 intossicati in una piscina di Milano - bambini tra i 3 e i 5 anni finiscono in ospedale

(Di martedì 7 maggio 2024) Pubblicato il Maggio 7, 2024 Dopo la tragedia di Casteldaccia, causata con ogni probabilità dalle esalazioni tossiche dalle acque nere, c’è da segnalare un altro preoccupante caso di intossicazione, questa volta in una. L’intossicazione Come riporta Ilgiornale.it, i fatti si sono verificati nelle piscine “Jacarandà” in via Procaccini aquesta mattina. In seguito ad una leggera intossicazione causata dai vapori inalati al loro ingresso nella struttura, 28della scuola privata “Giocomotiva” tra i 3 e i 5hanno accusato dei malori. La notizia è stata comunicata dai vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto dopo l’allarme. Dopo le 11 sono arrivati sul posto i pompieri del nucleo Nbcr (Nucleare-biologico-chimico-radiologico) che hanno avviato le opere di ...

Milano, 28 bambini intossicati in piscina: 3 in ospedale - Milano, 28 bambini intossicati in piscina: 3 in ospedale - Dopo aver inalato vapori. Vigili del fuoco al lavoro: le opere di bonifica per individuare anche le cause dell'intossicazione ...

Milano, 28 intossicati in piscina: 11 tra bambini e adulti in ospedale - Milano, 28 intossicati in piscina: 11 tra bambini e adulti in ospedale - dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che i vapori tossici sprigionati dall'impianto siano stati causati da un errore umano. Il tecnico che gestisce la struttura avrebbe miscelato il cloro con l'acqua ...

Milano. Intossicazione in piscina in via Procaccini: 5 bambini e 6 adulti in ospedale; 41 coinvolti - Milano. Intossicazione in piscina in via Procaccini: 5 bambini e 6 adulti in ospedale; 41 coinvolti - (mi-lorenteggio.com) Milano, 7 maggio 2024 – Stamane, in via Procaccini 69, all’interno della struttura sportiva Jacarandà, dove erano in corso dei corsi di nuoto, è avvenuta una fuoriuscita di ...