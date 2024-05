Cosenza - problemi al serbatoio regionale di Cozzo Muoio | interrotta erogazione idrica in alcune zone

Cosenza, interruzione dell’erogazione idropotabile nella zona di Case Alte - Cosenza, interruzione dell’erogazione idropotabile nella zona di Case Alte - Lavori di manutenzione al serbatoio di Cozzo Muoio: oggi interruzione dell'erogazione idropotabile nella zona di Case Alte ...

Monitoraggio della Posidonia oceanica - Monitoraggio della Posidonia oceanica - Oggi, 3 maggio, Antonio Melley, in rappresentanza del Settore Mare di ARPAT, ha partecipato ad un incontro organizzato dall’Università degli Studi di Pisa per parlare di Posidonia oceanica, pianta mar ...

Slitta di 24 ore la sospensione idrica notturna: tutte le info su Benevento e tre comuni sanniti - Slitta di 24 ore la sospensione idrica notturna: tutte le info su Benevento e tre comuni sanniti - Tale riapertura potrebbe non coincidere con l’orario indicato dalla Regione Campania, in quanto è necessario far fuoriuscire completamente l’aria dalla condotta DN500 ma, soprattutto, è necessario ...