Ancelotti Il Real vuole regalarsi un' altra notte fantastica

(Di martedì 7 maggio 2024) "Il Bayern ha dimostrato di essere forte già all'andata, può succedere di tutto", dice il tecnico dei blancos MADRID (SPAGNA) - Un'finale per godersi l'ennesima gioia. L'ultima vissuta poche ore fa con la conquista della Liga, ma adesso ilha in testa solo di vivere ancora una volta le em

Real, Ancelotti: 'Filosofia di gioco Adattarsi ai giocatori. Addio al Bayern Quando non c'è fiducia dalla società...' - real, ancelotti: 'Filosofia di gioco Adattarsi ai giocatori. Addio al Bayern Quando non c'è fiducia dalla società...' - Carlo ancelotti, allenatore del real Madrid, ha parlato in conferenza stampa per presentare la semifinale di ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco.