Toti - Conte | corruzione ferita alla democrazi - non si può ignorare

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 7 maggio 2024) Roma, 7 mag. (askanews) – La politica è affetta da una “degenerazione”, c’è una “a”, i fenomeni diaumentano e non si può “fare finta di nulla”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppeparlando a margine di un evento a Roma, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano di commentare l’inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari del presidente della Liguria Giovanni. Il leader dei 5 stelle ricorda i voti comprati per cifre “dai 10 ai 20 euro, fino a 50 euro. Non possiamo fare finta di nulla, è una degenerazione, unagrandissimaa”. “La politica – ha aggiunto – deve avere uno scatto di orgoglio, un sussulto di dignità. Le inchieste devono andare avanti, noi dobbiamo ...