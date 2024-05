Impianti sportivi - Sport e Salute presenta nuovo modello economico

(Di martedì 7 maggio 2024) Roma, 7 mag. (askanews) – “Per incentivare gli investimenti anche da parte dei privati, è importante ridisegnare un-finanziario sull’sticaiva che non si limiti alla fase di realizzazione o rigenerazione, ma si concentri anche alla successiva fase di gestione e di mantenimento dell’impianto”. È questa la sintesi dell’intervento del presidente e dell’amministratore delegato di, Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris, nel corso dell’audizione svoltasi oggi dinanzi la “Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle periferie”. I due vertici della Società per lo sviluppo delloin Italia – si legge in una nota – hanno illustrato ...

Andrea Pietrini (YOURgroup): “Portando il Fractional Management in Italia, ho creato un nuovo settore professionale” - Andrea Pietrini (YOURgroup): “Portando il Fractional Management in Italia, ho creato un nuovo settore professionale” - Ad aver introdotto per primo in Italia nel 2011 questa nuova figura di alto livello è stato Andrea Pietrini, manager e imprenditore, con la società YOURgroup. Oggi, dopo 13 anni, si è rivelata una ...

Nuovo poliambulatorio al Serafico - nuovo poliambulatorio al Serafico - Nel nuovo Centro di Riabilitazione Ambulatoriale ... sottolineando come gli aspetti etici e l’umanizzazione delle cure siano stati e rimangano centrali nel modello-Serafico.

Hyundai Connected Mobility: nuova piattaforma per la mobilità digitale in Europa - Hyundai Connected Mobility: nuova piattaforma per la mobilità digitale in Europa - Hyundai Motor Europe ha annunciato Hyundai Connected Mobility, una nuova entità dedicata per realizzare la transizione verso veicoli definiti dal software alimentati da soluzioni di mobilità intellige ...