Andrea Pietrini YOURgroup | Portando il Fractional Management in Italia - ho creato un nuovo settore professionale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) (Adnkronos) -, presieduta dal chairman, è la prima società ad aver introdotto inla figura delManager, ideale per aziende in fase di crescita o che devono ripensare a nuovi percorsi di business, ristrutturazione o turnaround. Milano, 7 maggio 2024. C'è una professione che sta diventando un trend negli ultimi anni: quella delManager. Si tratta di top manager che supportano part-time per più aziende familiari, multinazionali o startup che li ingaggiano per avere dai migliori professionisti la propria professionalità ed esperienza. Creano una strategia condivisa, finalizzata alla crescita e al raggiungimento degli obiettivi aziendali secondo le esigenze del mercato. Ad aver introdotto per primo innel 2011 ...