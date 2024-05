Concorso ordinario docenti religione cattolica | 1928 posti - due i bandi infanzia-primaria e secondaria Pubblicazione in contemporanea con lo straordinario

Martedì 7 maggio le organizzazioni sindacali sono state convocate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per un' informativa dedicata al Concorso di religione cattolica . Prevista la presentazione dei bandi delle due procedure ...

Stanno per essere pubblicati i due bandi del Concorso di religione cattolica , quello ordinario e quello straordinario destinato ai precari storici. Martedì 30 aprile informativa Ministero - Sindacati per presentare le bozze delle ...

Il Ministero dell'istruzione e del merito ha pubblicato l'Intesa dell'11 gennaio 2024 riguardante il Concorso ordinario per la copertura del 30 per cento dei posti per l’insegnamento della religione cattolica vacanti, previsto dall’articolo 1-bis ...