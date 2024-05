Inaspettata - Incomprensibil - Inaccettabile | 3 parole sbagliate per una tragedia che si sarebbe dovuta evitare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 7 maggio 2024)e,: sono le tre, tutte che iniziano per “I”, pronunciate rispettivamente dal Presidente della Regione Sicilia, dal presidente dell’Amap – la società comunale proprietaria dell’impianto dove è avvenuta laa Casteldaccia – ed infine dal Presidente della Repubblica, il palermitano Mattarella. Tre palermitani, ma tre diversi atteggiamenti, e sensibilità, di fronte ad unaannunciata. Le morti già annunciate sono 5: sono avvenute in un impianto di sollevamento acque reflue in provincia di Palermo, per asfissia dai gas prodotti. Probabilità che in un impianto del genere ci fossero queste criticità? Altissime, altro che Inaspettate o Incredibili. La ditta aveva autorizzazioni, accreditamenti, personale qualificato, formato, ha ...