Liguria - Toti ai domiciliar - in carcere l’ad di Iren Signorini G -f, terminata la perquisizione in Regione Liguria

(Di martedì 7 maggio 2024) Sotto la lente le elezioni regionali liguri del 2020. Misure cautelati per altre 9 persone. Nei confronti di Paolo Emilio, Aldo Spinelli e Roberto Spinelli, il gip ha disposto il sequestro preventivo di disponibilità finanziarie e beni per un importo complessivo di oltre 570 mila euro, ritenuti profitto dei reati di corruzione contestati

Inchiesta della Procura sulle elezioni regionali liguri del 2020. Misure cautelati per altre 9 persone

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è agli arresti domiciliari nell’ambito di una inchiesta della Dda genovese e della guardia di finanza. L'accusa è di Corruzione e il fascicolo di indagine sarebbe stato aperto per presunte tangenti ...

Inchiesta della Procura sulle elezioni regionali liguri del 2020. Misure cautelati per altre 9 persone

Paolo Emilio Signorini, arrestato l’ad di Iren: corruzione quando guidava il porto di Genova - Paolo Emilio signorini, arrestato l’ad di Iren: corruzione quando guidava il porto di Genova - i reati ipotizzati e riportati nel comunicato stampa della Procura della Repubblica di Genova sono riferiti al precedente ruolo di Paolo Emilio signorini in veste di presidente dell’Autorità di ...

Arresto Toti, Gigi Grillo: "Fiducia nella sua innocenza" - Arresto Toti, Gigi Grillo: "Fiducia nella sua innocenza" - GENOVA - Dopo l'arresto di Giovanni Toti, presidente di Regione liguria, per la maxi inchiesta in liguria per corruzione, sarà il vicepresidente Alessandro Piana ad assumere l'incarico di facente ...

Arrestato l'amministratore delegato di Iren, Paolo Emilio Signorini - Arrestato l'amministratore delegato di Iren, Paolo Emilio signorini - L'ordinanza cautelare nell'ambito dell'indagine per corruzione della Procura di Genova che ha portato ai domiciliari il governatore della liguria Giovanni Toti Paolo Emilio signorini, amministratore ...