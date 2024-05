Carpenter’s Son | il film horror su Gesù ha trovato il suo san Giuseppe - ecco chi sarà

(Di martedì 7 maggio 2024) Nicolas Cage, FKA twigs, Noah Jupe e Souheila Yacoub saranno i protagonisti di TheSon del regista egiziano-americano Lotfy Nathan, che esplora la storia raramente raccontata dell’infanzia dicon un approccio. Secondo la sinossi ufficiale, TheSon racconta l’oscura storia di una famiglia che si nasconde nell’Egitto romano. Il figlio, conosciuto solo come “il Ragazzo”, viene spinto al dubbio da un altro misterioso bambino e si ribella al suo tutore, il Carpentiere, rivelando poteri intrinseci e un destino al di là della sua comprensione. Mentre esercita il suo potere, il ragazzo e la sua famiglia diventano il bersaglio di orrori, naturali e divini. Nathan ha fatto scalpore con il primo lungometraggio ambientato in Tunisia Harka, presentato in anteprima a Un Certain Regard a Cannes nel ...

Nicolas Cage è pronto a buttarsi in un film horror di proporzioni bibliche: interpreterà San Giuseppe in The Carpenter’s Son, rivisitazione horror dell’infanzia di Gesù . L’audace film vede nel cast anche FKA Twigs e Noah Jupe, sarà diretto dal ...

The Carpenter's Son: Gesù e la Sacra Famiglia protagonisti di un horror con Nicolas Cage - ... Noah Jupe ( A Quiet Place ) e Souheila Yacoub ( Dune - Parte due ) per raccontare l'infanzia di Gesù e la Sacra Famiglia in un'inedita versione horror . Il lungometraggio s'intitola The Carpenter's ...

Nicolas Cage e FKA Twigs interpreteranno la versione horror della Sacra Famiglia in The Carpenter's Son - C., il testo racconta l'infanzia di Gesù. Secondo la sinossi ufficiale, " The Carpenter's Son racconta la storia oscura di una famiglia che si nasconde nell'Egitto romano. Il figlio, conosciuto solo ...