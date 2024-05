Vicenza - insetti e muffa nei cibi della mensa scolastica Denunciata una cooperativa

(Di martedì 7 maggio 2024)nel pane, cibo avariato e. Questo è ciò che hanno trovato gli agentiguardia di finanza a, con il supporto dei funzionari del Servizio Igiene degli alimenti eNutrizione dell’Ulss 8 Berica. L’indagine è scattata dopo un sommario reperimento di informazioni delle fiamme gialle in materia di sicurezza degli alimenti e lavoro nero. Le segnalazioni erano arrivate nei confronti di unasociale operante nel settore del catering per eventi e fornitrice di pasti pronti a privati ??e mense scolastiche.Leggi anche: Valditara: “Programmi scolastici troppo pieni, a che serve studiare i dinosauri?” Le indagini I finanzieri stavano conducendo da tempo alcuni controlli per monitorare le mense scolastiche del territorio a la qualità dei servizi e dei ...

Dagli accertamenti condotti è emersa la presenza di insetti in alcune pietanze servite ai bambini di una scuola secondaria, nonché Muffa nelle porzioni di pane per alunni celiaci. Due lavoratori inoltre erano a nero.Continua a leggere

