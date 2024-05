Ergastolano in semilibertà aggredisce compagna con l’acido | arrestato dopo inseguimento di 300 km

Prima l'acido per sfregiarla, poi la coltellata per ferirla. Una donna di 54 anni è stata vittima di una brutale aggressione nella serata del 6 maggio a Sorbolo Mezzani (Parma). Secondo quanto ricostruito a scagliarsi contro di lei è stato il ...

Arezzo , 7 maggio 2024 – Prima ha gettato l’ Acido in faccia alla compagna , poi l’ha colpita con una coltellata . aggressione choc ieri sera a Sorbolo Mezzani, comune in provincia di Parma. Il presunto autore è un 61enne originario di Napoli, ...

