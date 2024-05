Vapori in piscina - 118 ha soccorso 41 tra bimbi e adulti

(Di martedì 7 maggio 2024) Sono 41 trae bambini, 11 delle quali sono state portate in ospedale, le persone coinvolte dalla "fuoriuscita di miscela di cloro" in unadi via Procaccini a Milano. Il 118 rende noto che le persone coinvolte e valutate sul posto dal personale di Areu sono 41 (di cui 28 bambini e 13) mentre sono 11 quelle portate in ospedale (5 bambini e 6) tutti con sintomi respiratori (tosse e irritazione delle vie aeree) e tutti in codice verde tranne duein codice giallo. Il 118 è intervenuto con un mezzo per le maxi emergenze e sette ambulanze. Sono intervenuti anche ì vigili del fuoco e la Protezione civile.

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che i vapori tossici sprigionati dall'impianto siano stati causati da un errore umano. Il tecnico che gestisce la struttura avrebbe miscelato il cloro con l'acqua in maniera non corretta

