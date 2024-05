(Di martedì 7 maggio 2024) Non il miglior Maxquello che abbiamo visto nel GP di. L’olandese, dopo aver vinto la Sprint Race ha avuto difficoltà con il bilanciamento della monoposto per tutto il weekend a cui si aggiunge un danno alin gara Nel GP dinon abbiamo assistito alla solita dominanza da parte di Red Bull e Max. Il tre volte campione del mondo ha abdicato difronte ad una McLaren e, nello speicfico un Lando Norris, semplicemente impeccabili. L’olandese ha terminato la corsa a ben 8 secondi dalla McLaren del pilota britannico dimostrandosi anche lui umano. In generale il weekend di Max non è stato perfetto e privo di problemi come ci ha abituati. La sua RB20 ha peccato in un corretto bilanciamento al punto che il pilota olandese ha fatto fatica in gara sia con la mescola media ...

Dopo un avvio di stagione straordinario, con due pole position e due doppiette in altrettante tappe disputate, Red Bull incappa in un brutto passo falso nel Gran Premio d’Australia 2024, valevole come terzo round stagionale del Mondiale di Formula ...

Toto Wolff sarebbe pronto a risponde re all’assalto della Ferrari ad Adrian Newey con un’ offerta faraonica per strappare Max Verstappen alla Red Bull Come il calcio, anche la Formula Uno ha il suo mercato. Tra piloti, tecnici e progettisti infatti, ...

F1, danni al fondo per Verstappen nel GP di Miami - F1, danni al fondo per verstappen nel GP di Miami - Nei 57 giri previsti nel GP di Miami non hanno, almeno per un weekend, visto sprigionare il dominio di Max verstappen.

Ferrari, aggiornamenti in arrivo ma Vasseur frena sulla svolta Imola - Ferrari, aggiornamenti in arrivo ma Vasseur frena sulla svolta Imola - Non soltanto ha visto la sua Ferrari perdere un’occasione per battere Max verstappen, colta invece (e finalmente ... gli sviluppi finalmente in arrivo fra due weekend a Imola (nuovo fondo e ...

F1 | GP Miami 2024, il danno al fondo di Verstappen causato dal supporto del paletto “rimosso” - F1 | GP Miami 2024, il danno al fondo di verstappen causato dal supporto del paletto “rimosso” - Raro errore dell'olandese nel GP Miami 2024: la RB20 salta sul supporto del paletto e danneggia il fondo nella zona posteriore ...