Spezie cancerogene - l’India finalmente apre un’inchiesta

Spezie aromatiche: quanto si utilizzano - spezie aromatiche: quanto si utilizzano - 1 italiano su 3 usa spezie aromatiche per il piacere di sperimentare e provare qualcosa di nuovo in cucina, ad amarle sono soprattutto le donne (37%), i giovani (25-34enni: 41%), nei grandi centri urb ...

India, aperta inchiesta su spezie cancerogene: a rischio 527 prodotti in Europa - India, aperta inchiesta su spezie cancerogene: a rischio 527 prodotti in Europa - Sono state rilevate possibili tracce di ossido di etilene in alcuni alimenti delle aziende Mdh ed Everest. In Europa l'utilizzo di questo gas per scopi alimentari è vietato e da settembre 2020 e ...

Un mondo di dolci dedicati a san Nicola: l’omaggio delle pasticcerie di Bari fra torte tradizionali e il gelato “Ba' Col” - Un mondo di dolci dedicati a san Nicola: l’omaggio delle pasticcerie di Bari fra torte tradizionali e il gelato “Ba' Col” - La festa dedicata al patrono della città contagia le attività baresi che dedicano al santo dolci ispirati alla sua storia che abbraccia Oriente e Occidente: ...