Per 21 stabilimenti balneari di Monopoli il Tar dispone la proroga delle concessioni fino al 2033 Bloccate le gare

Per 21 stabilimenti balneari di Monopoli il Tar dispone la proroga delle concessioni fino al 2033 Ritenute illegittime le gare - Per 21 stabilimenti balneari di Monopoli il Tar dispone la proroga delle concessioni fino al 2033 Ritenute illegittime le gare - La pluriennale vicenda delle concessioni agli stabilimenti balneari fa registrare in queste ore 21 sentenze del Tar Bari. Una per ciascuno stabilimento di Monopoli che i aveva fatto ricorso ritenendo ...

