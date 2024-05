La giunta Toti in bilico | le elezioni anticipate in Liguria sono un’opzione anche per Fratelli d’Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Genova, 7 maggio 2024 – Ladi Giovanniè in? Inevitabili i contraccolpi politici indopo l’arresto del governatore (è ai domiciliari), accusato di corruzione insieme al suo capo di gabinetto, Matteo Cozzano, all’ex presidente dell’autorità portuale, Paolo Emilio Signorini, e a un elenco di imprenditori. Intantoè stato sospeso protempore per legge, il suo incarico è stato preso dal vicepresidente Alessandro Piana, leghista. A ‘manette’ (simboliche) ancora fresche, il Movimento 5 Stelle chiede le dimissioni della. “In tutti questi anni abbiamo più volte segnalato e denunciato,con esposti, diverse operazioni quantomeno discutibili – si legge in una nota a firma di Fabio Tosi, capogruppo in Regione, e ...