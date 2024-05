Milano - 28 bambini intossicati in piscina | 3 in ospedale

(Di martedì 7 maggio 2024) (Adnkronos) – Ventottosono rimasti leggermentedopo aver inalato vapori all'interno delle Piscine 'Jacarandà' di via Procaccini a. Lo fanno sapere i vigili del fuoco. Sul posto il nucleo Nbcr (nucleare-biologico-chimico-radiologico) del comando di, che sta effettuando le opere di bonifica per individuare anche le cause dell'intossicazione. Idi età L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che i vapori tossici sprigionati dall'impianto siano stati causati da un errore umano. Il tecnico che gestisce la struttura avrebbe miscelato il cloro con l'acqua in maniera non corretta

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che i vapori tossici sprigionati dall'impianto siano stati causati da un errore umano. Il tecnico che gestisce la struttura avrebbe miscelato il cloro con l'acqua in maniera non corretta

Milano , 28 bambini intossicati in una piscina. Tre sono in ospedale , ma solo in via precauzionale. In corso le ricerche sulle cause Paura questa mattina a Milano , dove 28 bambini sono rimasti lievemente intossicati dopo aver inalato vapori tossici ...

28 bambini sono rimasti intossicati in una piscina - 28 bambini sono rimasti intossicati in una piscina - I bambini dell'età tra i 3 e i 5 anni sono stati convogliati in un'area Triage allestita da Croce Rossa e vigili del fuoco ...

Milano, 28 bambini intossicati in piscina: i soccorsi sul posto - milano, 28 bambini intossicati in piscina: i soccorsi sul posto - Ventotto bambini sono rimasti leggermente intossicati dopo aver inalato dei vapori all'interno delle piscine 'Jacarandà' di via Procaccini 69, a milano. Il ...

Milano, terrore in piscina per una maxi-intossicazione. Adulti e bimbi finiscono in ospedale - milano, terrore in piscina per una maxi-intossicazione. Adulti e bimbi finiscono in ospedale - Ventotto bambini sono rimasti leggermente intossicati dopo aver inalato dei vapori all'interno delle piscine 'Jacarandà' di via ...