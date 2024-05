Gruber - Mentana e il ritardo | non è la prima volt - quando Vespa e Mannoni…

Gruber, Mentana e il ritardo: non è la prima volta, quando Vespa e Mannoni... - gruber, Mentana e il ritardo: non è la prima volta, quando Vespa e Mannoni... - I ritardi nella programmazione televisiva possono scatenare vere e proprie tempeste mediatiche. L’ultimo episodio è quello di Lilli gruber che ieri si è infervorata per il ritardo accumulato dal ...

Lilli Gruber polemizza per il ritardo: “Benvenuti alle 20.46”. La replica di Enrico Mentana: “Prendo le distanze dai maleducati” - Lilli gruber polemizza per il ritardo: “Benvenuti alle 20.46”. La replica di Enrico Mentana: “Prendo le distanze dai maleducati” - Ieri Lilli gruber aveva aperto la sua puntata di Otto e mezzo lamentandosi del ritardo con cui aveva ricevuto al linea dal Tg di La7: “Benvenuti alle 20.46 e non alle otto e mezza – aveva detto in ...

