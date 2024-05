Ex sindaco svizzero ai domiciliari nel Bresciano per un mortale ad Agrate | deve stare lontano dal confine

(Di martedì 7 maggio 2024) Ha causato un incidentead, in Brianza, e ora, dopo un breve periodo nel carcere di Monza, si trova bloccato in un appartamento in provincia di Brescia, agli arresti. Il protagonista della vicenda è l’exdi Roveredo Grigioni che, come raccontato al quotidiano Ticinoonline, sta vivendo il suo personale incubo. L’incidente (uno schianto tra furgoni costato la vita a un 62enne di Domodossola) è avvenuto lo scorso 11 febbraio sul territorio italiano e, di conseguenza, in attesa che tutti gli aspetti della vicenda vengano chiariti, la magistratura di Monza-Brianza ha stabilito che l’ex primo cittadino dovesse essere sistemato ad una determinata distanza dal. Così la scelta è ricaduta sul. “Temevano che fuggissi ...

Ha causato un incidente mortale ad Agrate , in Brianza, e ora, dopo un breve periodo nel carcere di Monza, si trova bloccato in un appartamento in provincia di Brescia, agli arresti domiciliari . Il protagonista della vicenda è l’ex sindaco ...

Festa resta ai domiciliari, Laura Nargi candidata a sindaco - Festa resta ai domiciliari, Laura Nargi candidata a sindaco - L’ex sindaco Gianluca Festa resta agli arresti domiciliari e a correre per la carica di sindaco sarà la Vicesindaca uscente Laura Nargi. La notizia è stata ufficializzata attraverso un comunicato stam ...

Toti ai domiciliari, Claudio Scajola: "Accuse incomprensibili. Credo nel garantismo, non si emettono condanne preventive" - Toti ai domiciliari, Claudio Scajola: "Accuse incomprensibili. Credo nel garantismo, non si emettono condanne preventive" - L'ex ministro e sindaco di Imperia: "La storia ci racconta poi di tante, troppe vicende finite in maniera opposta rispetto ai primi titoli sui giornali" ...

Ex sindaco svizzero ai domiciliari nel Bresciano per un mortale ad Agrate - Ex sindaco svizzero ai domiciliari nel Bresciano per un mortale ad Agrate - L’ex primo cittadino di Roveredo protagonista di uno schianto tra furgoni costato la vita a un 62enne. In attesa di giudizio è bloccato nel Bresciano ...