Ciclismo - Vingegaard torna in bici dopo la caduta | Sto megli - spero di esserci al Tour

(Di martedì 7 maggio 2024) A quasi un mese di distanza dallaal Giro dei Paesi Baschi, Jonasoggi èto incletta per la prima volta. “È la prima volta che torno a pedalare all’aperto ed è davvero bello poterre a pedalare normalmente”, ha detto il due volte vincitore delde France nel messaggio di 45 secondi postato su X. ‘Mi sento bene, va sempreo, miglioro di giorno in giorno. Ovviamentedi essere al via delde France, ma non sappiamo esattamente come andrà la mia convalescenza e il mio ritorno in forma. Farò tutto il possibile per”, aggiunge. Nellail danese aveva riportato fratture alla clavicola e a diverse costole, uno pneumotorace e una contusione ...

