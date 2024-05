Francia | Xi e Macron tengono colloqui a Parigi

(Di martedì 7 maggio 2024) Pechino, 07 mag – (Xinhua) – Il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo francese, Emmanueldeial Palazzo dell’Eliseo a, in, ieri 6 maggio 2024. (Xin) Agenzia Xinhua

Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che la Francia non è in guerra con la Russia . Marcon ha poi però sottolineato che Parigi sosterà l’Ucraina per tutto il tempo necessario. Presidente Macron : la Francia non è in guerra con la Russia ...

Paris Saint-Germain- Borussia Dortmund, ossia il re Mbappé e l'operaio Fullkrug - Paris Saint-Germain- Borussia Dortmund, ossia il re Mbappé e l'operaio Fullkrug - La prima semifinale di ritorno della Champions League mette davanti l'attaccante dei parigini e la sua nemesi. Uno bello, veloce, armonico, l'altro grosso, bruttino, inelegante ...

Apertura di una fabbrica BYD in Francia: il ministro Le Maire dice sì - Apertura di una fabbrica BYD in francia: il ministro Le Maire dice sì - Se il colosso cinese BYD volesse aprire una fabbrica in francia, questa le darebbe il benvenuto: lo ha detto il ministro delle Finanze Bruno Le Maire, ...

Il “fronte ucraino” vacilla: Europa divisa sull’invio di truppe - Il “fronte ucraino” vacilla: Europa divisa sull’invio di truppe - Emmanuel macron propone l'invio di truppe francesi e NATO in Ucraina per sostenere il fronte che cede sotto l'offensiva russa. L'idea, però, trova scetticismo, soprattutto in Italia, mentre crescono l ...