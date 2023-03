Il diktat di Kim | la Corea del Nord aumenta la produzione di armi nucleari

Leggi su it.insideover

(Di martedì 28 marzo 2023) Incrementare ladi “materialidi grado militare” per accelerare la messa a punto disempre più potenti. L’ultimodi Kim Jong Un è emblematico di come ladelintenda continuare a rafforzare il proprio arsenale nucleare strategico per, eventualmente, farvi ricorso in qualunque momento. Anche perché, da qualche mese InsideOver.