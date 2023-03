Grosso guaio a Melonitown. L'Italia non ce la fa a spendere tutti i soldi del Pnrr (Di martedì 28 marzo 2023) Per la prima volta il ministro Fitto ammette che saranno mancati alcuni obiettivi da qui al 2026. Dombrovskis fa sapere che non sono concesse proroghe. Il governo perde risorse, credibilità e capacità di negoziare sui vincoli di bilancio. Brutta figura Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 marzo 2023) Per la prima volta il ministro Fitto ammette che saranno mancati alcuni obiettivi da qui al 2026. Dombrovskis fa sapere che non sono concesse proroghe. Il governo perde risorse, credibilità e capacità di negoziare sui vincoli di bilancio. Brutta figura

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Grosso guaio a Melonitown. L'Italia non ce la fa a spendere tutti i soldi del Pnrr - ciolonap : RT @HuffPostItalia: Grosso guaio a Melonitown. L'Italia non ce la fa a spendere tutti i soldi del Pnrr - GramsciAG : RT @RenatoMaiaron: Grosso guaio a Melonitown. L'Italia non ce la fa a spendere tutti i soldi del Pnrr - HuffPost Italia - Screenweek : #GrossoguaioallEsquilino Lillo e Carolina Crescentini sono protagonisti del nuovo film del collettivo Younuts!, reg… - FaRitardo1 : RT @HuffPostItalia: Grosso guaio a Melonitown. L'Italia non ce la fa a spendere tutti i soldi del Pnrr -