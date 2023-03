Finint presenta a Gedi (Exor) l’offerta per acquistare i quotidiani del Nord-Est (Di lunedì 27 marzo 2023) Il Gruppo Gedi (di proprietà di Exor, la holding degli Agnelli-Elkann azionista di maggioranza tra le altre di Juventus, Ferrari e Stellantis) ha ricevuto da banca Finint (guidata da Enrico Marchi) nelle vesti di promotore e sottoscrittore diretto, un’offerta finalizzata all’acquisto delle testate il Corriere delle Alpi, il Mattino di Padova, il Messaggero Veneto, la L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 27 marzo 2023) Il Gruppo(di proprietà di, la holding degli Agnelli-Elkann azionista di maggioranza tra le altre di Juventus, Ferrari e Stellantis) ha ricevuto da banca(guidata da Enrico Marchi) nelle vesti di promotore e sottoscrittore diretto, un’offerta finalizzata all’acquisto delle testate il Corriere delle Alpi, il Mattino di Padova, il Messaggero Veneto, la L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

