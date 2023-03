Buone notizie su Scardina: "Non è più in pericolo" (Di lunedì 27 marzo 2023) Ad un mese dall'intervento chirurgico, il pugile di Rozzano (Milano) è stato dimesso dall'Humanitas e sembrerebbe fuori pericolo. La notizia, data dal fratello sul profilo Instagram ufficiale, pone fine alla lunga attesa di tifosi e amici di King Toretto Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 marzo 2023) Ad un mese dall'intervento chirurgico, il pugile di Rozzano (Milano) è stato dimesso dall'Humanitas e sembrerebbe fuori. La notizia, data dal fratello sul profilo Instagram ufficiale, pone fine alla lunga attesa di tifosi e amici di King Toretto

