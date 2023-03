Bonelli (Avs): 'Meloni non capisce, la sfida è sistemare gli acquedotti, la questione è seria' (Di lunedì 27 marzo 2023) Angelo Bonelli si scaglia ancora contro Giorgia Meloni sul tema ambientale. Il co - portavoce di Europa Verde e parlamentare di Avs, intervenendo all'evento 'La nuova classe dirigente del Paese tra ... Leggi su globalist (Di lunedì 27 marzo 2023) Angelosi scaglia ancora contro Giorgiasul tema ambientale. Il co - portavoce di Europa Verde e parlamentare di Avs, intervenendo all'evento 'La nuova classe dirigente del Paese tra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - Daniele85480294 : RT @ultimora_pol: #Camera Angelo #Bonelli (#AVS) ha mostrato due sassi raccolti a suo dire dal letto del fiume Adige in secca, come esempi… - Piersoft : RT @fulviagr: Al primo posto dei leader nazionali più presenti in #parlamento Angelo Bonelli, co-portavoce @europaverde_it #AVS Nella class… - paolaup2 : RT @fulviagr: Al primo posto dei leader nazionali più presenti in #parlamento Angelo Bonelli, co-portavoce @europaverde_it #AVS Nella class… - fulviagr : Al primo posto dei leader nazionali più presenti in #parlamento Angelo Bonelli, co-portavoce @europaverde_it #AVS N… -