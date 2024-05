Dorothea Wierer alle Olimpiadi di Parigi in TV | “Esco dalla comfort zone - non sono più solo un’atleta”

(Di venerdì 10 maggio 2024)in una lunga intervista a Fanpage.it racconta della sua lunga e vincente carriera, ma anche delle sue prospettive e soprattutto del ruolo che avrà per Eurosportdi: "Sto uscendo, avoglio vedere il beach volley sotto la Torre Eiffel".

Concomitante la notizia del ritiro dalle gare di Coppa del mondo di Biathlon per questo finale di stagione invernale, Dorothea Wierer annuncia che sarà Talent Olimpica a Parigi 2024 in esclusiva per Warner Bros. Discovery broadcaster ufficiale dei ...

Parigi 2024, Sabatini e Mazzone saranno i portabandiera paralimpici - parigi 2024, Sabatini e Mazzone saranno i portabandiera paralimpici - La velocista Ambra Sabatini, medaglia d'oro nei cento metri ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, e il ciclista Luca Mazzone ...

Biathlon, Wierer: "Voglio continuare fino a Milano-Cortina" - Biathlon, wierer: "Voglio continuare fino a Milano-Cortina" - Così l'azzurra del biathlon Dorothea wierer, in una conferenza stampa on line, ha annunciato i suoi progetti futuri, anche per "chiarire dopo le tante voci, soprattutto sui social media, su cose che ...

Dorothea Wierer non smette: "Proseguo fino a Milano-Cortina 2026, sarebbe un peccato chiudere così la carriera" - Dorothea wierer non smette: "Proseguo fino a Milano-Cortina 2026, sarebbe un peccato chiudere così la carriera" - BIATHLON - Dorothea wierer è pronta a imbracciare di nuovo la carabina: l'azzurra non vuole chiudere la sua carriera con la brutta stagione del 2023-2024.