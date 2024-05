Ricucire i legami insieme

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 10 maggio 2024)perdi comunità. L’associazione “Spazio 3R Riciclo Ricucio Riuso“ impresa sociale crea “La Grande Casa“, una società cooperativa sociale che, con il supporto della Fondazione Comunità Monza e Brianza e Fondazione Cariplo (86mila euro), a Macherio dà vita a una sartoria sostenibile che possa costituire un’occasione di ripartenza per donne che si trovano in condizioni di fragilità. Facendo tesoro delle competenze del partenariato, La Grande Casa applicherà un modello di intervento già sperimentato rispondendo al bisogno di donne, disoccupate o inoccupate, di riacquistare la propria autonomia dopo percorsi comunitari, di protezione e di tutela, grazie all’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Il progetto risponde al fabbisogno di manodopera qualificata in un’area a vocazione ...