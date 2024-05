I caschi jet più belli da comprare adesso - per correre sicuri sia in moto sia in scooter

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ebbene sì, abbiamo selezionato i migliorijet che offre il mercato, sia per lasia per lo. Ma prima di vederli insieme bisogna fare alcune premesse. La prima riguarda il rispetto del codice della strada, perché il casco che si indossa deve essere omologato secondo le normative europee. È un aspetto che spesso si tende a dare per scontato, ma non è infrequente, soprattutto quando i prezzi sono molto convenienti, che manchi l'omologazione. Dunque, per essereche il casco che si sta perrispetti le norme europee, bisogna osservare l'etichetta che si trova all'interno (solitamente sul cinturino) e verificare che tutte le sigle siano corrette. Un'altra premessa importante è quella che riguarda le peculiarità di ogni casco jet che, per quanto ...