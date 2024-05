La Ztl in Montenapo Quindici minuti per parcheggiare poi scatta la multa

(Di venerdì 10 maggio 2024) La Giunta comunale ha approvato la delibera che istituisce e disciplina la discussa Zona a Traffico Limitato del Quadrilatero della Moda. L’elemento critico, emerso nelle scorse settimane, era quello relativo alla possibilità e al tempo di transito dei veicoli. Il provvedimento appena varato dall’esecutivo di Palazzo Marino prevede che il transito sia consentito solo per il primo anno di validità della nuova Ztl e solo per 15. Una scelta dovuta al fatto che ad oggi nessuno dei garage presenti nel Quadrilatero ha un sistema di prenotazione del posto auto da remoto: da qui la necessità di lasciare agli automobilisti almeno 15di tempo per entrare, capire se ci siano posteggi liberi nei garage,o, in caso contrario, uscire dalla Ztl senza incappare in una. Il sindaco Giuseppe Sala ha ...

