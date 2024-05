In 14 anni accolti 2 milioni di visitatori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 10 maggio 2024) Festa di compleanno con tanto di torta per Volandia il parco museo del volo, "vicino di casa" di Malpensa: in 14, ha detto con orgoglio il presidente Marco Reguzzoni " abbiamo accolto circa duedi,vuol dire circa 142 milaogni anno: risultati davvero inaspettati e insperati quando abbiamo iniziato questa avventura". Altro dato importante il bilancio, il 2023 si è chiuso con un utile di quasi 300mila euro. Un cammino che continua e guarda a nuovi progetti. In occasione del compleanno Volandia ha premiato i soci volontari e onorari, presente per l’evento anche GiovAzzone, presidente di Fondazione Cariplo, tra i partner importanti, che ha sottolineato "E’ un esempio di una comunità viva e vitale, qui si tramanda e consolida il rapporto tra storia e territorio e si ...