La tassa di soggiorno resta Il Tar respinge il ricorso Delusione tra gli albergatori

(Di venerdì 10 maggio 2024) Respinta dal Tar la richiesta degliche avevano chiesto l’annullamento delle delibere legate all’istituzione dell’imposta dia Vergiate. Il Tribunale amministrativo ha risposto, mettendo la parole fine su una vicenda che ha suscitato polemiche. Erano quattro le strutture ricettive che si erano dichiarate contrarie all’imposta sostenendo che il comune non aveva alcuna vocazione turistica pertanto non doveva essere inserito nell’elenco dei comuni turistici approvato dalla Regione. Quindi era stato richiesto l’annullamento della delibera del Consiglio comunale con cui nel settembre 2023 era stato votato il Regolamento riguardo al nuovo tributo e degli atti della giunta che stabilivano le tariffe per il 2023 e 2024. Il Tar dunque ha comunicato la sua decisione: l’imposta dia Vergiate è legittima. ...