Stephen King contro Kill Bill di Tarantino | Lo trovo estremamente noioso

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il famoso sceneggiatore statunitense prende di mira il capolavoro di, definendolo uno dei peggiori film del cinema americano, sceneggiatore e scrittore americano, oltre a essere noto per le sue opere è celebre anche per le sue critiche nei confronti di molti film, considerati veri capolavori della cinematografia mondiale. Tra questi vi è anche una delle più grandi produzioni dello stimatissimo Quentin. Messo in circolazione nel 2003, la sua trama ha come protagonista Beatrix Kiddow – interpretata da Uma Thurman – nota come Black Mamba. Un’assassina facente parte della squadra chiamata Deadly Viper Assassination Squad (DiVAS), al soldo del misterioso– David Carradine -, dal quale però decide di separarsi per fuggire a a ...