Apre la porta di casa e la polizia gli spara a bruciapelo - ucciso militare di 23 anni | Hanno sbagliato indirizzo

Al Mercato Caramanico la Polizia Locale di Napoli ha segnalato 57 mercatali su 351 alla Guardia di Finanza perché non avevano il registratore per gli scontrini fiscali. Multe per 23mila euro.Continua a leggere

In Florida la polizia ha pubblicato le immagini registrate dalla bodycam di un vicesceriffo che documentano l’uccisione per errore , e a sangue freddo, di un aviere afroamericano di 23 anni, che se ne stava in casa a parlare via Facetime con la ...

Droga in casa. Ora è agli arresti domiciliari - Droga in casa. Ora è agli arresti domiciliari - A Porto Recanati, Vittorio Maria Raimondo è agli arresti domiciliari con l'accusa di detenzione di quasi 60 chili di hashish e marijuana. L'uomo sostiene di aver accettato la droga per problemi econom ...

Salerno, vice ispettore accoltellato l’abbraccio della polizia - Salerno, vice ispettore accoltellato l’abbraccio della polizia - Non si è mai pronti a certe notizie. Anche se vieni da una famiglia di poliziotti. E quando il tuo telefono di casa squilla nel cuore della notte, sai che devi aspettarti solo il peggio.

Prete cappellano portava droga in carcere, arrestato. Don Maurizio Verlezza fermato dalla penitenziaria con le dosi in un pacco - Prete cappellano portava droga in carcere, arrestato. Don Maurizio Verlezza fermato dalla penitenziaria con le dosi in un pacco - Doveva essere un pacco contenente il necessario per i detenuti, invece all’interno c’era droga. Tanta. Lo stupore della polizia penitenziaria è stato enorme quando ha scoperto ...