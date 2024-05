Internazionali d’Italia Roma 2024 oggi 8 maggio | ordine di gioco - orari delle partit - -v, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 10 maggio 2024) Nuovo giorno che va ad aprirsi agli. Ail meglio del tennis mondiale continua a riunirsi, e c’è anche tanta Italia da guardare, osservare, con grande attenzione. Andiamo a scoprire tutto. Debutto per Lorenzo Musetti sul Centrale, come anche per Jasmine Paolini, che ne riceverà le chiavi da Novak Djokovic. Elisabetta Cocciaretto, nel mezzo, proverà ad andare avanti. Trittico Darderi-Cobolli-Fognini sul Grand Stand, mentre a chiudere il Pietrangeli sono Sara Errani e Matteo Gigante, da sfavoriti, ma, specialmente la prima, non da battuti. Sul campo 2 ci proverà Francesco Passaro, ma non sarà facile. La giornata didegliprenderà il via alle ore 11:00 su tutti i campi. Sarà possibile seguirla in diretta tv su ...