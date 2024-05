Kate Middleton - ultime notizie William in viaggi - si rifiuta di pensare al peggio

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 10 maggio 2024)prosegue a casa le cure contro il cancro ed è ottimista. “Le vibrazioni positive sono palpabile” ha dichiarato una fonte a stretto contatto con la Principessa del Galles e questo ha permesso adi lasciarla per la prima volta da sola. Infatti si è recato in visita in Cornovaglia dove ha passato la notte. Mentre sulla pagina Instagram della coppia qualcuno scrive: “Guarisci presto! Ti amiamo e ci manchi!”., come sta davvero Finalmente arrivano indiscrezioni positive sulle condizioni di salute di, dopo che diversi insider hanno parlato delle enormi difficoltà che lei estavano affrontando non solo per quanto riguarda la chemioterapia preventiva ma anche per come trattare ...